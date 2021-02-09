От коронаируса в Омской области умерли 3000 человек - Росстат

Росстат подсчитал, сколько человек в нашем регионе погибли от коронавируса в прошлом году. Получилось, что за 9 месяцев, с апреля по декабрь 2020 года, в Омской области скончалось 2 172 человека. За аналогичный период омский минздрав насчитал только 871 погибшего. о том, почему в цифрах такие большие расхождения мы подробно рассказывали здесь.

По данным же Росстата, сопутвующим заболеванием ковид стал для 585 омичей. Ускорил смерть он в 82 случаях, а в 503 никак не повлиял на печальный исход. В судьбе еще 243 омичей вирус мог стать решающим фактором, но для этого нужны дополнительные исследования. Всего же в Росстате насчитали 3 тысячи омичей, которые погибли, имея положительный тест на коронавирус.

В последнее время по данным минздрава, в Омской области темпы заболеваемости ковидом стали понемногу снижаться.