Омич выпил вина и убил свою жену ножом

Сельчанин до последнего отрицал свою вину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области в Седелниковском районе завершилось рассмотрение коллегией присяжных дела об убийстве местным жителем своей жены.

По материалам дела, конфликт между супругами произошел еще 31 июля 2019 года. Тогда после работы 60-летний сельчанин заглянул к другу, где выпил вина, а после этого вернулся домой. Там он встретился с женой, которая тоже была пьяна. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и ударил женщину в грудь. После ранения она скончалась на месте. На протяжении всего разбирательства сельчанин вину в совершении не признал.

Как рассказали в прокуратуре, дело сельчанина рассматривали с участием присяжных. Коллегия признала мужчину виновным в убийстве, но, несмотря на отрицание вины и отсутствие раскаяния, решила, что он достоин снисхождения. Суд обязательно учтет вердикт присяжных при вынесении окончательного решения.