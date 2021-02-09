Мэр Омска распорядилась быстро очистить дороги от снега

В Омске начали активно убирать снег с дорог. Фото: пресс-служба Администрации Омска

В последнее время в Омске выпало довольно много осадков, чего было трудно не заметить в особенности автолюбителям. Они первыми почувствовали на себе последствия снегопадов. Вопросы к качеству уборки снега возникли не только у горожан, но и у госавтоинспекции, и у прокуратуры, после проверки которой мэру вынесли представление.

Сегодня ранним утром Оксана Фадина собрала опершатаб, куда пригласили глав округов и представителей подведомственных дорожно-коммунальных служб. Как уточнила в пресс-службе мэрии, главной темой совещания была уборка снега. Мэр поставила задачу в короткие сроки убрать снег с закрепленных территорий.

Для уборки снега на дороги горда вышли 1100 человек и 342 единицы различной снегоуборочной техники. В мэрии также отметили, что чистить снег должны не только городские службы, но и управляющие компании и коммерческие предприятия.