Омских детей, который отец кидал об пол, выписали из больницы

Мужчина жестоко пинал мальчика в лицо и бросал на пол. Фото: vk.com

5-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, над которыми издевался отец, выписали из больницы. Детей вместе с их матерью поместили в ГДКБ-2 имени Бисяриной. Сейчас с потерпевшими уже все в порядке, рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного СУ СК.

Также известно, что пока семья не живет в доме, где все случилось, а переехала на съемное жилье. Видимо, по прежнему адресу их слишком часто атаковали журналисты и любопытствующие омичи.

Напомним, эта история получила огласку, когда в соцсети выложили видео из злополучного частного дома. На записи 45-летний Эдуард Юнусов поднимает детей на высоту собственного роста и со всей силы кидает лицом об пол. Это вызвало настоящий шквал негатива. «Следователи» из народа даже попытались самостоятельно найти негодяя и устроили травлю совершенно ни в чем неповинной семье – просто потому что ее главу звали Эдуардом и он показался похожим на фигуранта.

Тем временем, настоящего Юнусова уже заключили под стражу на время расследования. В суд направлен иск об ограничении его в родительских правах. В отношении матери, которая присутствовала при истязании, но не вступилась за детей, такой вопрос пока не ставится. Она оправдалась, что держала на руках третьего, трехмесячного ребенка