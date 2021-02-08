В Омске водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о ДТП, в котором пострадал ребенок.

Авария произошла около полудня на улице 6-я Линия, на отрезке от 1-ой до 2-ой Транспортной. В этом районе водитель на "Киа Спортейдж" не заметил ребенка, переходившего дорогу и совершил наезд. Регулируемых пешеходных переходов на улице нет. С места ДТП 8-летнего малыша забрали медики.

По факту аварии сейчас проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. После окончания проверки будет дана оценка действиям водителя.