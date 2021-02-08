В Омске планировали негуманно усыплять бродячих животных

Бездомных животных планировали усыплять негуманным способом. Фото: Василий Вахрин

Прокуратура уличила омских чиновников в негуманном обращении с животными. В ходе проверки следователи выяснили, что в Омской области усыплять бездомных животных собирались миорелаксантами. Препараты этой категории вызывают блокировку нервно-мышечного возбуждения, что приводит к остановке дыхания. Такие препараты совсем не гарантируют быструю и безболезненную смерть, но именно их предполагалось использовать для усыпления.

По факту проверки начальнику Главного управления ветеринарии Владимиру Плащенко внесли представление с требованием заменить препарат для эвтаназии. Новый должен соответствовать требованиям законодательства об ответственном обращении с животными и гарантировать быструю и безболезненную смерть. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.