В центре Омска столкнулись три легковушки и Газель

Паровозик занял целую полосу на оживленной дороге. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В самом центре Омске сегодня столкнулись сразу несколько машин. Три легковых автомобиля и одна пассажирская Газель встали в паровозик недалеко от остановки "Госпиталь" на улице Гагарина.

Четыре машины собрались друг за другим. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Авария произошла около 12 часов. По информации Госавтоинспекции в столкнулись три легковых автомобиля "Тойота Аурис", "Датсун Он-До", "Тойота Королла" и пассажирская Газель, выполнявшая рейс по маршруту №212. На момент столкновения в микроавтобусе находились 8 пассажиров, но никто из них не пострадал. Медицинская помощь понадобилась только одой женщине 32-х лет. Она была за рулем "Тойоты Аурис". С места ДТП ее забрали медики.

Никто из пассажиров маршрутки не пострадал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.