Омич пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы спокойно организовать казино

С помощью подкупленного ФСБшника омич надеялся вернуть оборудование, если его конфискуют. Фото: Павел КЛОКОВ

В Омске задержали организатора азартных игр, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ. Момент передачи денег попал на видео. Сразу после этого недобросовестного омича задержали.

По версии следствия, вечером 1 февраля около 20:30 в личном автомобиле сотрудника ФСБ омич пытался дать ему взятку в 300 тысяч рублей. За эту сумму организатор азартных игр надеялся получить поддержку сотрудника и избежать преследования своего заведения. Также омич рассчитывал, что при изъятии оборудования из казино, подкупленный сотрудник поможет его вернуть.

Сейчас, по сообщениям следственного комитета, подозреваемый в даче взятки находится под стражей, а расследование продолжается. Следователи выясняют, к каким еще преступлениям мог быть причастен омич.