Омичей ждет резкое похолодание до -37 градусов

Морозы продержатся в Омске всего 2 дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Температурные качели не оставляют Омскую область уже больше месяца. Очередной резкий перепад ждет горожан в среду. После аномально теплых выходных столбик термометра опустится ниже -30 градусов. По прогнозам синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, самая низкая температура ожидается в ночь на среду, до -37 градусов ночью и до -27 днем.

Но после этого температура снова пойдет вверх. Уже к выходным снова потеплеет до -16 днем. Вместе с потеплением придут и обильные осадки в виде снега. Начнутся снегопады в выходные и продолжатся всю следующую неделю.