В Омской области за сутки коронавирусом заразились 164 человека

Активность распространения коронавируса начинает немного снижаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным омского минздрава в Омской области зафиксировали уже 38 573 случая заболевания коронавирусом, 164 из них произошли за последние сутки. Остаться на лечении дома смогут 127 из них, а 37 человек пришлось госпитализировать в больницы.

Вылечилось за сутки почти в два раза меньше омичей, чем заразилось. Медики выписали 79 омичей. Всего за время пандемии победить новый вирус удалось 25 954 людям.

К сожалению, за сутки коронавирус унес жизни 5 человек. Теперь за все время наблюдений число погибших в нашем регионе составляет 1 123 человека.

География распространения новых случаев коронавирусом: Омск – 111, Омский район – 14, Тарский район – 12, Азовский район – 8, Калачинский, Марьяновский районы – 4, Крутинский, Любинский, Москаленский районы – 2, Большереченский, Муромцевский, Оконешниковский, Саргатский, Седельниковский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.