Омичка украла из дома соседки беременную кошку для своих детей

Полицейские вернули кошку законной хозяйке. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась 52-летняя омичка с заявлением о пропаже ценных вещей и кошки из дома. Омичка рассказала, что пропали планшет, шуба, телефон, косметика и даже кошка по кличке Сова с 15 пакетиками корма.

Полиции на месте преступления удалось быстро установить, как именно воришка проник в дом. Он отогнул профнастил из которого сделан забор, внутрь дома проник через окно, а вышел через дверь. Полиция нашла свидетелей, которые видели, как накануне из дома выносила большие сумки какая-то женщина. оказалось, это была 32-летняя соседка потерпевшей.

В разговоре с полицейскими она объяснила, что кражу совершила в состоянии алкогольного опьянения, думая, что в доме никто не живет. Кошку, планшет и телефон она подарила своим детям, а шубу и косметику оставила для себя.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, похищенные вещи вернули законной владелице. А также сообщили радостную новость: Сова оказалась беременной и скоро подарит хозяйке маленьких котят.