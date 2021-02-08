В Омске открыли 55 пунктов вакцинации от коронавируса

В Омске значительно увеличили количество пунктов вакцинации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске значительно увеличилось количество пунктов вакцинации населения от коронавируса. В городе и области открыли 55 прививочных пунктов. Они будут действовать в городских поликлиниках и райцентрах области.

Прививать омичей будут вакциной "Спутник-V". В регион с начала января уж поступило более 25 тысяч доз и еще одну крупную партию ожидают в течение этой недели, сообщили в пресс-службе минздрава.

Напомним, чтобы вакцинироваться, омичам необходимо прийти в свою поликлинику с паспортом и записаться. День первой прививки назначат в регистратуре. Некоторые из омичей уже сделали прививки и поделились своими ощущениями после.