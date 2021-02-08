В Омске запретят левые повороты еще на двух оживленных перекрестках

В Омске хотят запретить левые повороты еще в двух местах.

Недавно мэрия уже поделилась планами о запрете левых поворотах на нескольких перекрестках в Омске. Такая мера должна снизить аварийность и ускорить движение транспорта. Накануне стало известно, то в администрации рассматривают возможность пополнить список запрета еще двумя пунктами. Изменения коснутся схемы движения на перекрестках улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной, а также улиц 24-я Северная и 11-я Амурская.

- На Богдана Хмельницкого — 3-й Транспортной планируем делать в этом году, май–июнь. Из других насущных точек — 24-я Северная — 11-я Амурская. Она и очаговая по ДТП, и пропускная способность недостаточна, особенно в вечерний час-пик, когда большое количество транспорта возвращается в Амурский поселок со стороны Герцена, - рассказал исполняющий обязанности директора дептранса Вадим Кормилец изданию Город55. - Ситуация такая же, как на пересечении 24-й Северной и Совхозной. Причем там есть адекватная альтернатива — проезд через 27-ю Северную. И полоса в прямом направлении начинает нормально работать транзитом в сторону Амура.