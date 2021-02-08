Омичей возит только половина новых трамваев «Спектр»

По городу ходят только 15 из 24 новых трамваев.

Еще осенью омичам представили новые трамвайные вагоны «Спектр». Всего для города их закупили 24 штуки и все они уже пришли, но в рейсы выходят только 15-18 из них. Остальные пока стоят в депо, а омичам приходится пользоваться старыми вагонами. Почему так произошло объяснили представители департамент транспорта.

- В настоящее время на маршрутах города ежедневно эксплуатируются 15-18 трамваев,- рассказали представители мэрии НГС55. - Остальные вагоны введут в эксплуатацию после завершения технического обслуживания и обкатки, а также подготовки (стажировки) водителей для работы на данном типе подвижного состава.

Вагоны появились в Омске в ноябре прошлого года. Новые модели трамваев частично низкопольные и рассчитаны на 28 сидячих мест. Город приобрел транспорт в рассрочку, поэтому рассчитываться придется еще 5 лет.