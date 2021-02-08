«Комсомолка» просит о помощи для мамы убитого омского футболиста Егора Дробыша

Егор был воспитанником омского футбола.

Как мы и обещали ранее, размещаем обращение с просьбой помочь маме умершего футболиста омского клуба «Иртыш» Егора Дробыша.

Напомним, молодой человек трагически погиб в ночь на 27 января. На Егора, возвращавшегося домой с другом детства Виталием Романчуком, напали двое с ножом.

Егор от ранения в сердце скончался почти сразу, успев пробежать лишь несколько метров, чтобы выбраться на освещенное место. Виталия удалось спасти. Его ударили ножом в область шеи, и только чудом оказались не задеты жизненно важные органы.

Нападавших уже задержали. Как выяснилось, на расправу с ни в чем не повинными людьми они решились, позарившись на пакет с пивом, который те несли. На время расследования подозреваемых отправили в СИЗО – пока на 2 месяца. Один из них уже сидел за убийство по предварительному сговор. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

«Комсомольская правда в Омске» писала ранее, что мать Егора сейчас осталась фактически совсем одна, в сложном материальном положении. Год назад ее супруг пережил инсульт, его парализовало. Сейчас мужчина даже не может самостоятельно есть. Все это время за отцом ухаживал Егор, теперь его не стало.

Перевести деньги для семьи Дробыш можно на карту, привязанную к этому телефону (у мамы Егора нет своей банковской карты, поэтому она попросила переводить деньги на номер друга) 8-960-982-83-18 (Владислав Олегович Г.).