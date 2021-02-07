Появилось видео задержания «омского Мавроди», укравшего на финансовой пирамиде 15 миллионов

Предприимчивого омича задержала полиция. 39-летний сибиряк придумал, как ему заработать. Он находил состоятельных людей и брал у них деньги взаймы. Клиентам мужчина обещал высокие процента - до 10%. Таким образом, он создал финансовую пирамиду. Действовала она по классической схеме: Мавроди омского розлива первое время выплачивал проценты, а потом пропадал с деньгами.

- Подозреваемый первое время исполнял взятые на себя обязательства, выплачивая проценты и создавая иллюзию надежности «бизнеса». В дальнейшем выплаты прекращались «в силу временных финансовых затруднений», - рассказали в пресс-службе омской полиции. - В действительности, деньги от продажи автомобилей он присваивал, а сами транспортные средства закладывал в ломбарды.

В итоге, по версии полиции, омич обманул 8 человек на 15 миллионов рублей.

Его уже задержали. На мужчину завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Сам он свою вину отрицает.

- Никто никого не обманывал. Люди наоборот знали, что машины сдаются в ломбард, потому что ломбард дает деньги, - заявил на допросе предприимчивый омич.