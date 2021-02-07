Детский тренер, уволенный из «Авангарда» за драку с судьями, требует извинений от клуба

Геннадий Кудрин. ФОТО: Пресс-служба ХК "Авангард"

Впервые после долгого молчания о своем конфликте с судьями и последующем увольнении из системы ХК "Авангард" высказался детский тренер Геннадий Кудрин. Нервы специалиста не выдержали в одном из матчей в ноябре. Случилась перепалка с судьями. Утверждалось даже, что специалист набросился на одного из арбитров с кулаками. Однако сам Кудрин сейчас эту информацию опроверг.

- На самом деле там ничего и не было. Да, у нас случилась словесная перепалка. Но писали, что я кого-то избил, это неправда, - цитирует Матч-ТВ Геннадия Кудрина. - Пытались под меня копать, вызвали полицию, которая провела расследование. Осмотрели судей на предмет побоев, устроили медэкспертизу. Ничего она не показала. В итоге закрыли дело.

Сам специалист считает свое увольнение несправедливым. Он обратился за разрешением спора в спортивно-дисциплинарный комитет. Там обещали разобраться и вынести свой вердикт.

- Прошло уже полтора месяца – и тишина. А меня уволили из системы «Авангарда», но за что? И кто передо мной извинился? - говорит Геннадий Кудрин.