Уволили или сама? Названа причина отставки замглавы омского минкульта Анны Статвы

Анна Статва отвечала в ведомстве за развитие внутреннего туризма. Фото: ВКонтакте

Стало известно об отставке заместителя министра культуры Анны Статвы. В ведомстве чиновница проработала около четырех лет. Она отвечала за развитие внутреннего туризма в Омской области.

Ранее СМИ предполагали, что уход Статвы мог стать итогом конфликта вокруг центра развития туризма «Увлечен и Я», которое в свое время возглавляла и сама чиновница. В турфирме намекнули, что причиной закрытия стало отсутствие помощи со стороны властей и в частности Анны Статвы, отвечавшей за развитие туризма в регионе.

Однако сама чиновница уже заявила, что уход - ее добровольное желание. Отставку она обсуждала с министром якобы еще в прошлом году. Сейчас Анна Статва, по нашей информации, находится в республике Коми. Туда она отправилась в лыжный поход. Замминистра культуры взяла отпуск с последующим увольнением.