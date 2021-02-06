В жуткой аварии с фурой в Омске погиб водитель легковушки

От машины ничего не осталось. Фото: ВКонтакте

Страшная авария случилась в Омске рано утром. Все произошло на Левом Берегу города. На улице Кондратюка столкнулись огромная фура и легковушка ВАЗ. Кто именно стал виновником ДТП, сейчас выясняется. Скорее всего, причиной стал гололед и превышение скорости.

Фото с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, что фуру занесло, и она перегородила половину проезжей части. На обочине в снегу ВАЗ с сильно смятой передней частью. По рассказам очевидцев, удар был страшной силы. В столкновении погиб водитель легковушки. Шансов выжить у него практически не было. Рядом с местом аварии образовалась небольшая пробка.