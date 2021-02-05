В Омске решают куда деть дополнительные 22 млрд рублей

Вопрос о распределении этих средств рассмотрят депутаты Заксобрания на одной из ближайших заседаний. А пока на встрече с зампредом областного правительства Дмитрием Ушаковым и руководителями отраслевых министерств свое мнение по этому поводу высказали местные единоросы.

Министр финансов Вадим Чеченко напомнил, что в декабре бюджет Омской области на 2021 год был принят с нулевым дефицитом. Расходная и доходная части составили 96,3 млрд рублей. Но из-за пандемии и роста социально-экономических расходов, Федерация ослабила ограничения регионов, связанные с долговой нагрузкой, поэтому регион может использовать дефицит в параметрах бюджета.

- В общей сложности мы предлагаем к распределению 11 млрд рублей за счет дополнительных собственных средств. Эта сумма сложилась из дефицита, который мы задействуем максимально, а это 7,4 млрд рублей. Кроме того, мы увеличиваем план по налоговым и неналоговым доходам, - пояснил Чеченко.

Кроме того, планируется учесть федеральный транш в размере 10,6 млрд рублей. Таким образом, ожидается, что расходные статьи бюджета увеличатся на 22 млрд рублей.

Лидер омских единороссов Александр Артемов считает, что деньги надо потратить на решение проблем, которые привнесла в нашу жизнь пандемия. Например на покупку холодильного оборудования для хранения вакцины от коронавируса и рефрижераторы, чтобы ее перевозить.

- Впервые в истории с дольщиками выделяются беспрецедентные деньги. Мы со своей стороны закладываем 235 млн рублей плюсом будет федеральная поддержка, объемы которой сейчас уточняются. Также в планах строительство школ, детсадов, ремонт дорог, водоснабжение, поддержка малого и среднего бизнеса и многое другое. Мы благодарны губернатору Александру Буркову, который пошел нам навстречу в проведении этого мероприятия, - сказал Артемов.

Кроме того, планируется около 2 млрд рублей потратить на развитие системы омского здравоохранения, чтобы продолжить программу по борьбе с онкозаболеваниями, строительство медучреждений и фапов. На социальные выплаты омичам предусмотрено около 3 млрд рублей.

- К сожалению, не все будет выполнено, что хотелось. Но есть результат, который делает наше движение вперед. Будет обеспечено открытие около 1300 дополнительных мест в шести детских садах, а также начнется строительство еще восьми детских садов, в которых откроются еще 2141 место. Второе направление, которое я бы с удовольствием отметил, сдвинулся вопрос с детским оздоровлением. Много звонков по этому поводу было. Мы зафиксировали средства сопоставимые с теми, что были до пандемии. К сожалению, пока вопрос не решен, как будет организовано детское оздоровление. Но деньги на это мы зафиксировали, - сказал Председатель комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике, заведующий кафедрой региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Владимир Половинко.

Благодаря этому 15000 юных омичей смогут отдохнуть этим летом в загородных лагерях.

Предложения, которые прозвучали сегодня на встрече, рассмотрят в минфине и предложат обсудить на заседании финансово-бюджетного комитета. Далее изменения в бюджет парламентарии рассмотрят на пленарном заседании, которое пройдет 18 февраля.