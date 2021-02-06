Большинство омичей не против пересесть с маршруток на речные трамвайчики

Не так давно в омском правительстве неожиданно озвучили идею возобновления водного сообщения. Власти заявили, что было бы неплохо вернуть перевозки по Иртышу. Например, можно было бы доставлять пассажиров до Большеречья и из центра в Нефтяники не на маршрутках, а с помощью теплоходов.

Называлась даже стоимость билета. Например, из центра до Ленинска можно было бы доехать за 30 рублей. А за семичасовую дорогу до Большеречья на теплоходе пришлось бы выложить 380 рублей.

Чтобы понять, готовы ли омичи пересесть на этот вид транспорта, минтранс даже на сайте провел специальный опрос. Горожане голосовали целых две недели. Оказалось, подавляющее большинство людей готовы передвигаться по реке. За теплоходы высказалось 92,3% опрошенных. За наземный транспорт высказались 7,7% респондентов. Всего в опросе приняло участие более 4 000 омичей.