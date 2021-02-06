Стало известно, куда ехала колонна полицейских машин, напугавшая омичей

Машины закупили для обновления автопарка. Фото: ВКонтакте

Необычную картину наблюдали омичи накануне. В районе улицы 3-я Енисейская горожане заметили целую колонну полицейских "Газелей". Около двух десятков машин ехали стройным рядом. Такое зрелище насторожило некоторых омичей. Видео колонны появилось в социальных сетях. Сибиряки сразу же начали гадать, куда могли направляться все эти полицейские машины.

Разгадка пришла быстро. Ее озвучили в региональном УМВД. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, машины необходимы для обновления автопарка. "Газели" из колонны распределят по отделениям УМВД. Так что еще одной тайной меньше.