Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стало известно, куда ехала колонна полицейских машин, напугавшая омичей

Горожане долго гадали, в чем может быть причина
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий
Машины закупили для обновления автопарка.

Машины закупили для обновления автопарка.

Фото: ВКонтакте

Необычную картину наблюдали омичи накануне. В районе улицы 3-я Енисейская горожане заметили целую колонну полицейских "Газелей". Около двух десятков машин ехали стройным рядом. Такое зрелище насторожило некоторых омичей. Видео колонны появилось в социальных сетях. Сибиряки сразу же начали гадать, куда могли направляться все эти полицейские машины.

Разгадка пришла быстро. Ее озвучили в региональном УМВД. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, машины необходимы для обновления автопарка. "Газели" из колонны распределят по отделениям УМВД. Так что еще одной тайной меньше.