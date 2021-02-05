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Омич напился смертельно опасного лекарства и напал на спасавших его медиков

И с алкоголиком, и с бригадой скорой помощи сейчас уже все в порядке
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Медикам пришлось почти насильно спасать маргинального пациента от неминуемой гибели.

Медикам пришлось почти насильно спасать маргинального пациента от неминуемой гибели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бригада скорой помощи выехала на вызов к человеку в тяжелом состоянии. Добравшись до места, медики выяснили, что ко всему прочему пациент сильно пьян. Более того, он выпил лекарственную настойку для наружного применения и мог умереть от такого спирта.

Мужчина категорически отказался от госпитализации и напал на спасавших его медиков с кулаками. Им пришлось нажать на тревожную кнопку.

– Совместно с росгвардейцами медикам удалось успокоить буйного мужчину и убедить в необходимости проехать в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ЧП