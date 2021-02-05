В центре Омска пассажирский микроавтобус столкнулся с иномаркой

Авария произошла в центре города. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня в центре Омска на улице Карла Маркса, недалеко от ТЮЗа, произошло в ДТП. Его участниками стали авто-леди на иномарке и пассажирский микроавтобус "Форд Транзит".

Как удалось предварительно установить сотрудникам ГИБДД, которые выехали на место аварии, 36-летняя омичка за рулем "Фольксваген Тигуан" при совершении поворота налево не уступила дорогу общественному транспорту. Из-за того и произошло столкновение. В момент аварии в салоне "Форда" находилось 7 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась только одной женщине 32 лет. Водители травм не получили.

Водители не пострадали, помощь понадобилась одному из пассажиров. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

По факту ДТП проводится проверка. в ходе который будут выяснены все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе полиции.