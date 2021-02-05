Подросток забил гаечным ключом взрослого мужчину из-за немытого пола

В качестве оружия подозреваемый использовал гаечный ключ. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жестокое преступление произошло в районе Нефтяников. Около одного из домов по проспекту Менделеева обнаружили тело забитого насмерть взрослого мужчины.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, смерть 49-летнего мужчины произошла от многочисленных повреждений, нанесенных гаечным ключом. Следователи установили, что к этому может быть причастен 16-летний подросток. Перед тем, как произошла трагедия убитый и подозреваемый поссорились из-за того, что старший мужчина не хотел мыт пол.

Сейчас подросток задержан, как сообщают в ведомстве, а следователи пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.