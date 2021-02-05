В МЧС предупредили омичей об ухудшении погоды

В ближайшие дни в Омске будет тепло, но снежно. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уже в ближайшее время ожидается резкое потепление. Возможна даже плюсовая температура, вместе с которой придут сильные снегопады.

– Днем 7 февраля ожидается комплекс неблагоприятных явлений: дождь, переходящий в снег, гололедные явления, метель, сильный ветер порывами 17-22 м/c. На дорогах местами гололедица, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Ночью 8 февраля местами сохранится сильный ветер порывами 15-20 м/c, метель, гололедные явления. Похолодание.

В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Ранее с призывом опасаться сосулек и схода снежных лавин с крыш к омичам обращались представители мэрии.