Семья омички, погибшей в Советском парке на тюбинге, отсудила 600 тысяч

На этом склоне и случилась трагедия.

Трагедия разыгралась в прошлом году. 45-летняя омичка с семьей пришла покататься на тюбинге в Советский парк. Но почему-то съехала не там, где это делали все, а на лыжроллерной трассе. В итоге во время спуска женщина врезалась в столб и сильно ударилась головой. Врачи не смогли спасти сибирячку.

Семья погибшей обратилась в суд за моральной компенсацией к парку. Суд решил, что администрация парка должна выплатить по 20 тысяч на каждого члена семьи погибшей и возместить за похороны 94 тысячи. Однако мужа омички это не устроило. Он обжаловал это решение.

В итоге областной суд посчитал, что неосторожности в действиях женщины не было. Она съехала со спуска, который был никак не огорожен. Теперь парк заплатит 600 тысяч рублей по иску мужа погибшей омички - по 200 тысяч на каждого члена семьи. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.