Под Омском на трассе взяли накрокурьера с героином на 30 миллионов

На трассе под Омском задержали курьера с крупной партией наркотиков. Фото: пресс-служба УФСБ

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали на трассе Тюмень-Омск водителя с крупной партией героина. Оказалось, что курьер родом из Краснодарского края. На своей машине с абхазскими номерами он вез в западную часть России 10,158 килограмм опасных наркотиков.

По приблизительным оценкам такого объема хватило бы на 10-15 тысяч доз, а выручить на рынке за них можно от 25 до 30 миллионов рублей.

- Следственным подразделением УФСБ России по Омской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следствия фигурант заключен судом под стражу, - уточнили в пресс-службе ведомства.