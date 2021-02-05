На новой дороге на Левобережье в Омске запретят остановки

На обочинах новой дороги теперь нельзя оставлять автомобили. Фото: ВКонтакте

В одном из омских пабликов в соцсетях омичи успели заметить некоторые изменения в организации дорожного движения на новой дороге-дублере на Левом берегу в Омске. Там появились новые знаки, запрещающие парковку рядом с жилыми домами.

В комментариях к посту омичи, которые часто пользуются этой дорогой положительно отнеслись к запрету, отметив, что припаркованные машины часто занимали целую полосу.

В мэрии подтвердили, что знаки действительно установили в районе жилого комплекса "Кузьминки".

- Меры по ограничению парковки вводятся для того, чтобы припаркованный транспорт не затруднял пропускную способность автомобильного потока и не мешал работе снегоуборочной техники на новой магистрали, - отметили в пресс-службе адинистрации. Ограничения уже начали действовать.