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Мэр Оксана Фадина: Омичи не должны ждать автобус дольше 10 минут

Власти закупили 20 новых автобусов
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Городские власти купили сразу 20 новых автобусов Volgabus, которые работают на метане. Они более экологичные и вместительные. На них из бюджета потратили 247 миллионов рублей. Новые машины уже презентовали журналистам. Водителям Volgabus понравились.

Автобусы будут работать на магистральном маршруте №22. Машина на нем должны работать до 23 часов. На презентации автобусов мэр Омска Оксана Фадина подняла тему городских перевозок. Она заявила, сколько максимум должен ждать пассажир нужный маршрут.

– Первое отличие будет это время работы транспорта с 6 до 23 часов дня, второе – интервал движения 10 минут. Омич на остановке должен ждать автобус не более 10 минут, - считает Оксана Фадина.