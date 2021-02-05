Омич лишился почти миллиона, пообщавшись с чат-ботом мошенников

Омич взял кредит, рассчитывая, что деньги вернутся. Но этого не произошло. Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился омич, поняв, что стал жертвой мошенников. Он несколько дней общался со злоумышленниками и перевел им крупную сумму денег.

Как уточнил 53-летний потерпевший, ему позвонили якобы из банка и сообщили о том, что с его счета пытаются незаконно списать деньги. Следуя указаниям злоумышленников он вступил в переписку якобы с чат-ботом в мессенджере и передал ему все персональные данные необходимые для входа в личный кабинет. После оформления кредита, омича заверили, что средства вернутся в течение суток, но этого не произошло. Тогда мужчина и позвонил в банк. Там ему ответили, то таких схем общения с клиентами не практикуют и предположили, что клиент стал жертвой мошенников.

Следователям уже удалось выяснить, что звонили потерпевшему из столичного региона, а деньги ушли на счета в разных банках, уточнили в пресс-службе УМВД. Сейчас расследование продолжается.