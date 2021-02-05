В Омской области коронавирусом заразились 162 человека за сутки

Прирост заболевших пока остается стабильным. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки выявили 162 случая заболевания корнавирусом. В легкой форме он протекает у 124 человек, они будут лечиться амбулаторно, а в стационары забрали 38 омичей. Общее число заразившихся в регионе теперь равно 38 076.

Вылечиться удалось 272 омичам, всего за время пандемии с ковидом справились 25 522 человека.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. За последние сутки от него скончались 4 человека. Общее число погибщих от новой болезни в регионе составило 1 105 человек.

Геграфия распространения новых случаев заражения: Омск – 139, Усть-Ишимский район – 5,, Тарский район – 4, Азовский, Омский районы – 3, Исилькульский, Кормиловский районы – 2, Москаленский, Называевский, Таврический, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.