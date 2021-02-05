Масштабный пожар на складе в Омске больше восьми часов тушили 19 машин

Пожар случился на складе в Старом Кировске. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар случился под утро пятницы, 5 февраля. В 4.43 поступило сообщение: горит продуктовый склад площадью 4 000 тысячи кв. метров на улице 2-й Казахстанской в Старом Кировске. На месте работали 19 машин и 83 человека.

По информации областного ГУ МЧС, огонь локализовали в 6.29. Удалось избежать человеческих жертв и дальнейшего распространения пламени.

Полностью пожар ликвидировали в 12.38. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправного электрооборудования.