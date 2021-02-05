«Транснефть - Западная Сибирь» оказывает помощь образовательным учреждениям

На проведение работ предприятие выделило благотворительное финансирование в объёме 1 млн рублей. В кабинете информатики были выполнены ремонтные работы, приобретена современная мебель, обучающие стенды, создано единое концептуальное учебное пространство.

В новом кабинете информатики будут проводиться уроки в рамках обязательной школьной программы, а также внеурочные занятия для изучающих предмет углубленно. Посещать занятия в обновленном классе будут около трехсот гимназистов.

В ходе торжественной церемонии открытия учебного класса информатики к ученикам и преподавателям гимназии по телемосту обратился генеральный директор АО «Транснефть - Западная Сибирь» Олег Чепурной. Он пожелал школьникам успешной учебы и рассказал о том, какие специалисты востребованы в отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Олег Чепурной и директор гимназии Ольга Кукшеева обсудили планы развития профориентационных проектов, в том числе, участие гимназистов в научно-технических конференциях молодежи АО «Транснефть - Западная Сибирь».

Глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов поблагодарил АО «Транснефть - Западная Сибирь» за поддержку муниципального образования и общественных социальных инициатив.

Сотрудничество гимназии с АО «Транснефть - Западная Сибирь» началось в 2019 году, когда в рамках реализации Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» здесь были открыты современные учебные классы научно-естественного цикла и полностью обновлена их лабораторная база. Всего за два года предприятие направило на реализацию проектов по развитию образовательного процесса в гимназии более 8 млн рублей.

Содействие развитию школьного образования и компетенций учеников - одно из важнейших направлений кадровой и социальной политики предприятия. При этом предприятие делает ставку на сотрудничество с учебными заведениями в долгосрочной перспективе с возможностью оценки результатов взаимодействия.