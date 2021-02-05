Омичи одобрили возобновление водных перевозок по Иртышу

Возможно, этим летом дачники смогут добраться до своих участков по реке.

В минстрое подвели итоги голосования омичей по возможности возобновления водного транспорта. Большинство из опрошенных омичей проголосовали за отказ от автобусов в пользу пароходов. 92,3% процента принявших участие в опросе готовы добираться до дач по воде. В пользу наземного транспорта свои голоса отдали всего 7,7% опрошенных. По данным минстроя, в опросе приняли участие 4 349 омичей.

Напомним, что некоторое время назад в Омске рассматривали вопрос о запуске двух речных маршрутов в Большеречье и СНТ "Зеленый берег". Стоит отметить, что дорога по реке займет гораздо больше времени, но омичей это не смутило. окончательное решение о запуске речных маршрутов пока не принято, оно находится на рассмотрении.