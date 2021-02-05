В Омске ищут педофила, напавшего на детей еще в сентябре

Если у вас есть информация об этом человеке, позвоните по телефону доверия Следственного комитета.

В Омске ищут опасного преступника. Напомним, этот мужчина напал на детей в сентябре в районе улицы 23-й Северной. По данным областного СУ СК, извращенец совершил действия сексуального характера и после этого сбежал.

Всех, кто узнал подозреваемого и может сообщить информацию о нем, просят позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефонную линию «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123, или 02.

Благодаря вашим внимательности и неравнодушию можно будет оперативно задержать педофила и избежать новых нападений на детей.

Фоторобот сделан по описанию потерпевших. Фото: СУ СК России по Омской области