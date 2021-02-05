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Общество

Омские власти потратят 400 миллионов на новые троллейбусы

Новые машины должны закупить в 2021 году
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Новую партию "Адмиралов" закупят в этом году.

Новую партию "Адмиралов" закупят в этом году.

Накануне омское предприятие "Электрический транспорт" заключило договор на поставку 29 новых троллейбусов с Государственной транспортной лизинговой компанией . Сумма этого контракта составит 406 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

Большую часть этой суммы покроет федеральная субсидия, которую Омск получил на обновление подвижного состава в рамках проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Региону останется заплатить 98 миллионов.

Напомним, что в минувшем году в Омске уже появились низкопольные троллейбусы "Адмирал", которые работают на маршруте №4, который стал магистральным, и на маршруте №3. А министр экологии Омской области Илья Лобов накануне довольно скептически высказался о развитии электрического транспорта в регионе.