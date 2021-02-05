В Омске поймали наркокурьера со стажем, распространявшего героин

Омич стал наркокурьером, чтобы заработать на дозу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков поймали наркокурьера, орудовавшего в Кировском округе.

28-летний омич попался с поличным, когда отправился осталять закладки. Его взяли в подъезде одного из домов на улице Дианова. Мужчина только начал свой путь, поэтому при нем обнаружили 14 свертков с героином.

Следователям омич рассказал, что сам является наркоманом со стажем. Он употреблял 8 лет и самым легким способом заработка стала доставка наркотиков. Героин он покупал в интернете, фасовал и разносил по тайникам. При нем также обнаружили телефон с перепиской с клиентами и куратором, а также банковскую карту, на которую перечисляли деньги клиенты.

Задержанного заключили под стражу, следователи устанавливают, к каким еще эпизодам был причастен подозреваемый, уточнили в пресс-службе полиции. Также на подозреваемого возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.