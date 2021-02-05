«Топит дома и дворы»: Омичи пожаловались на порыв водопровода

Работники водоканала уже откачали натекшую воду и приступают к ремонту. Фото: ВКонтакте

На очередной порыв водопровода пожаловались жители Октябрьского округа. В соцсетях омичи рассказали, что недалеко от перекрестка улиц 23-я Рабочая и 1-я Железнодорожная сегодня ночью прорвало трубу с холодной водой. Недалеко находятся частные дома и вода быстро подбирается к ним.

За ночь вода успела подобраться к частным домам. Фото: ВКонтакте

- С часу ночи порыв холодной воды. Приехал водоканал, простояли и уехали сказали, что канашка. А течет чистая холодная вода. Вода быстро прибывает, затапливает жилые дома и дворы. До самого утра жильцы сами устраняют утечку (откачивая воду), но толку нет, тут же на глазах прибывает. После звонка диспетчеру администрации города приехали утром. Посмотрели, немного откачали и уехали, - рассказывает автор поста.

Свои слова он подкрепил фотографиями, на которых видно, что воды действительно много. В темноте сложно разобрать, канализационные это стоки или нет, но лужи и правда опасно близко подходят к домам.

Жителям приходилось самостоятельно откачивать пребывающую воду. Фото: ВКонтакте

В пресс-службе "Росводоканала" сообщили, что сейчас на месте находится бригада рабочих и ведутся ремонтные работы.

- Бригады на месте. Ведутся работы по откачке воды, приступаем к отключению потребителей для устранения повреждения, - уточнили представители компании. Сегодня некоторое время омичам придется пережить без воды, чтобы трубы успели починить.