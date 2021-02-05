Январь в Омске официально признали аномально холодным

Средняя температура оказалась ниже на 12 градусов.

Прошедший январь запомнился омича затяжными морозами. Действительно, почти всю первую половину месяца температура держалась около -30 градусов, а потом резко пошла на спад.

Это подтверждают и синоптики Обь-Иртышского УГМС, называя январь аномально холодным. По их наблюдениям, средняя температура в месяц составляла -21...-23, что на 4-5 градусов ниже нормы. Холоднее всего было сразу после нового года, в первую декаду. Тогда средняя температура составлял -26...-30 градусов, что на 9-12 градусов ниже нормы.

Самые низкие значения температуры традиционно фиксировали в районах области. Так холоднее всего было в Тевризе 24 января, термометра там показывали -44,5 градусов. А самую высокую температуру зафиксировали спустя три дня, 27 января, в Таре, там было +0,2 градуса. В это же время по всей Омской области потеплело от 0 до -4.

Несмотря на резкие температурные качели и аномальрый холод, прошедшем январе не удалось побить ни одного температурного рекорда прошлых лет.