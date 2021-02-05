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«За год потерял родителей и умер прямо на работе»: Появились подробности смерти омского врача, спасавшего Навального

Медик очень тяжело переживал утраты родных людей
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Медик очень тяжело переживал утраты родных людей.

Медик очень тяжело переживал утраты родных людей.

Появились подробности смерти 55-летнего омского медика. Накануне умер заместитель главврача по анестезиологии и реанимации БСМП №1 Сергей Максимишин. У него просто остановилось сердце. В какой-то момент ему стало плохо, врача положили в реанимацию больницы, в которой он и работал. Но спасти коллегу врачи не смогли.

Год для Сергея Максимишина выдался ужасным. Он потерял отца и мать. Очень переживал потерю. Из-за пандемии много работал. Наложилось все: стресс, напряженный график работы, горе по умершим родителям.

В какой-то момент сердце медика просто не выдержало. Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации БСМП №1 умер от остановки сердца. Коллеги Сергея Максимишина всегда отзывались о нем только хорошими словами. Врач был настоящим профессионалом своего дела.