«За год потерял родителей и умер прямо на работе»: Появились подробности смерти омского врача, спасавшего Навального

Медик очень тяжело переживал утраты родных людей.

Появились подробности смерти 55-летнего омского медика. Накануне умер заместитель главврача по анестезиологии и реанимации БСМП №1 Сергей Максимишин. У него просто остановилось сердце. В какой-то момент ему стало плохо, врача положили в реанимацию больницы, в которой он и работал. Но спасти коллегу врачи не смогли.

Год для Сергея Максимишина выдался ужасным. Он потерял отца и мать. Очень переживал потерю. Из-за пандемии много работал. Наложилось все: стресс, напряженный график работы, горе по умершим родителям.

В какой-то момент сердце медика просто не выдержало. Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации БСМП №1 умер от остановки сердца. Коллеги Сергея Максимишина всегда отзывались о нем только хорошими словами. Врач был настоящим профессионалом своего дела.