Бывший вице-мэр Омска Масан просит досрочно выпустить его из тюрьмы

ФОТО: РИА Омск-Информ

Бывший вице-мэр Омска Богдан Масан подал прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Он уже отсидел половину срока и имеет право на ходатайство. Напомним, что в марте прошлого года Масана и бывшего заместителя губернатора Станислава Гребенщикова приговорили к реальным сроком.

Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции здания исторического памятника - здания страхового общества "Саламандра". Ремонт шел несколько лет и со скрипом. Несколько раз менялся подрядчик. Очередной фирме Гребенщиков и Масан перевели порядка 15 млн. бюджетных средств. Причем компания уже не вела реальных работ, срывала все сроки и была близка к банкротству.

Следствие посчитало, что чиновники перевели средства незаконно. Ни Гребенщиков, ни Масан в итоге свою вину так и не признали. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства бывшего вице-мэра пройдет 18 февраля. Если суд его одобрит, то совсем скоро Масан сможет выйти на свободу.