Омич отсудил компенсацию у сборщика мебели, который обматерил его в мессенджере

Ответчик хотел заработать денег, но в итоге из-за своей несдержанности лишился 20 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд с иском обратился директор фирмы, занимающейся изготовлением мебели по индивидуальным заказам. В октябре мужчина нанял подрядчика, который должен был собрать уже сделанную мебель для клиентов. Тот занимался этим допоздна, но в итоге не успел завершить работу.

Ему сообщили, что заплатят, только когда все будет готово. Горе-мастера это вывело из душевного равновесия, и он начал закидывать заказчика матерными сообщениями в мессенджере. Тот такой настойчивости не оценил и подал на грубияна в суд.

– Поскольку в судебном заседании нашел подтверждение факт направления ответчиком истцу текстовых и аудиосообщений, содержащих оскорбление истца, с использованием WhatsApp, требования истца о компенсации морального вреда, причиненного оскорблением, удовлетворены. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы по оплате госпошлины и услуг представителя, – рассказали в пресс-службе Советского райсуда.

Ответчика обязали выплатить заказчику около 20 тысяч рублей.