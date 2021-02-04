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«Электротранспорт - история из будущего»: Министр экологии Лобов высказался о развитии электротранспорта в Омске

Пока приоритетными чиновник видит совсем другие задачи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пока министр экологи больше внимания предлагает уделять переводу автомобилей на газ.

Пока министр экологи больше внимания предлагает уделять переводу автомобилей на газ.

Фото: ВКонтакте

На пресс-конференции в ТАСС омский министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов рассказал, как оценивает перспективу развития в омске частного и общественного электрического транспорта. По мнению чиновника для нашего региона электрический транспорт пока не актуален и его развитие начнется только в будущем.

– На сегодня у нас планом по снижению негативного воздействия на атмосферу приоритетным считается перевод автомобильного транспорта не с бензина на электроэнергию, а с бензина на газ. Для этого в регионе строится инфраструктурная сеть метановых АЗС. Использование электричества для транспорта, особенно для частного, это история все-таки о будущем. Будущем, которое мы еще пока не запланировали и в которое не заглянули. Уверен, что когда гибридные автомобили, электротранспорт начнут захватывать европейскую часть нашей страны, это придет и к нам. Мы обязательно включимся в систему, бизнес и государство начнут ставить соответствующие электрозаправочные станции. Но на сегодня упор идет на то, чтобы переходить на более экологичный вид топлива – на газ, – заявил Илья Лобов.

В последнее время в Омской области действительно закупают автобусы, работающие на газу, но также за прошлый год существенно обновился и парк электрического общественного транспорта. Большинство автолюбителей в Омске используют машины на бензине.