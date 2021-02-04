Омич наворовал электроники на 70 тысяч и пытался скрыться в Сочи

Омич месяц прятался от полиции у моря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские полицейские по всей стране искали воришку, промышлявшего кражами из магазинов электроники.

С конца октября по 7 ноября 2020 года 37-летнему омичу удалось совершить 5 краж из сетевых магазинов электроники. Он предпочитал уносить видеокарты, которые сейчас является довольно дорогими запчастями. Стоимость каждой примерно оценивали в 16 тысяч рублей. Их омич реализовывал в ремонтные мастерские, что немного затруднило поиски. Также ему удалось вынести перфоратор, стоимостью около 6 тысяч рублей. Его омич сразу же сдал в ломбард. Общий ущерб от его действий превысил 70 тысяч.

В декабре 2020 года воришка скрылся от полиции. Его искали по всей стране месяц, а в январе 2021 обнаружили в Сочи. Сейчас омич находится в следственном изоляторе, а расследование продолжается.