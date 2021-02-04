Красногорский гидроузел обещают достроить

Губернатора Омской области и руководителем Федерального агентства водных ресурсов говорили о строительстве Красногорского гидроузла на онлайн встрече. Как известно, гидроузел начали строить в 2011 году, но потом работы приостановили из-за банкротства бывшего генерального подрядчика. Стоимость объекта незавершённого строительства - 5,6 млрд. рублей. В том числе 3,9 млрд. рублей - средства федерального бюджета. На сегодняшний день объект готов на 53% и достроить его за счет собственных ресурсов регион не сможет.

- Сразу скажу, мы не сможем достроить гидроузел за счёт областных средств, так как являемся дотационным регионом, - отметил Губернатор Александр Бурков. - На содержание Красногорского гидроузла регион тратит порядка 50 млн. рублей ежегодно. Для поддержания объекта незавершённого строительства в безопасном и безаварийном состоянии до момента возобновления работ он оформлен в областную собственность.

Еще два года назаду в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ состоялось совещание с участием представителей Правительства Омской области и органов власти федерального уровня – Минэкономразвития РФ, Минтранса России, Ростехнадзора и других. Тогда же была выработана единая позиция, заключавшаяся в признании необходимости завершения строительства гидроузла на условиях софинансирования с дальнейшей передачей готового объекта в федеральную собственность.

Для возобновления строительства Правительство Омской области подготовило и согласовало заявки на предоставление федерального финансирования.

- В прошлом году мы загрузили в программу инвестиционного планирования Росводресурсов заявку. В настоящее время её статус - «на утверждении». Нам важно понять, какие перспективы реализации данного проекта, который согласован два года назад со всеми заинтересованными органами, - добавил Александр Бурков.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов отметил, что проектная документация на первый пусковой комплекс по завершению строительства есть, и она всех удовлетворяет.

- Необходимость завершения строительства объекта очевидна, мы все это видим и признаём. Насколько я понимаю, Минэкономразвития России в этой части с нами солидарно. На сегодняшней повестке остаётся один вопрос – предоставление финансирования в рамках формирования бюджета на очередной год для решения этой важной задачи. Незавершённое строительство данного объекта ведёт к потере огромных средств, и не только федеральных, но и субъекта, - сказал Дмитрий Кириллов. Стороны договорились координировать действия для получения одобрения заявки в Минфине РФ.

Достраивать сооружение предполагается в два этапа. Первый - завершение строительства всех основных и второстепенных сооружений левого берега и судоходного шлюза, инженерных сетей и систем со сроками реализации данного проекта в 2022-2024 годах. Второй этап - строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.