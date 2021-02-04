Омичам, которых по ошибке спутали с семьей истязателя детей Юнусова, устроили травлю

Реальный истязатель детей сейчас находится в изоляторе.

Спокойная жизнь семьи Надежды Бабич закончилась в тот день, когда кто-то по ошибке решил, что ее муж тот самый – истязатель детей, видео с которым гуляет по просторам интернета.

«Следователи» из народа слили в Сеть личные данные супругов, а также их страницы в соцсетях. С этого момента разъяренные люди начали закидывать пару гневными и оскорбительными сообщениями. Дошло до того, что неизвестные люди на машинах даже приехали к их дому.

- Мы с детьми были в кино. Только я домой зашла, муж сказал: «Посмотри видео». Я ответила, что даже смотреть не буду. И не посмотрела видео до конца до сих пор. Буквально часа через полтора мне пришло первое сообщение во «ВКонтакте»: «У тебя муж еще жив?» И понеслось – не описать словами. А у мужа вообще, – рассказала Надежда Бабич NGS55.RU.

По предварительным данным, фейк по соцсетях распространила некая женщина. Она решила, что супруг Надежды – тот самый садист, лишь потому что его так же зовут Эдуардом и семья тоже воспитывает троих детей. Вскоре все ссылки из пабликов удалили. В полиции сейчас выясняют, кто их изначально разместил.

Напомним, история с 45-летним омичом Эдуардом Юнусовым вышла далеко за пределы Омска после того, как появилось видео с его участием. На нем мужчина поднимает и со всей силы бросает лицом об пол своих детей. Когда малыши начинают рыдать, приказывает им замолчать.

Садиста уже нашли и задержали. В обстоятельствах этого дела разбирается региональный Следственный комитет. На время расследования Эдуарда Юнусова отправили в СИЗО.