В селе Петрово Тевризского района появился скоростной интернет

Для установки вышки сотовой связи в этой местности были выделены субсидии из областного бюджета в размере 3,2 млн. рублей. Аналогичную финансовую поддержку также получили Усть-Ишимский и Крутинский районы. Деньги выделяются в рамках региональной программы «Информационное общество Омской области» и были направлены на развитие сотовой связи в поселках Большая и Малая Бича и с. Паново. Теперь с вводом в строй базовой станции количество удалённых поселений региона, обеспеченных современной сотовой связью четвертого поколения и устойчивым доступом в Интернет увеличилось.

Жителей села Петров с этим событием поздравил губернатор Омской области Александр Бурков и лично убедился в высоком качестве мобильной связи и интернета, поговорим в ними дистанционно.

- Задача устранения цифрового неравенства – одна из важнейших, - подчеркнул Александр Бурков. - В прошлом году мы выделили из областного бюджета порядка 11 млн. рублей для того, чтобы обеспечить сотовой связью населенные пункты трёх районов. Активную позицию в этом вопросе заняли главы муниципалитетов, выделив софинансирование из местных бюджетов. Большую работу проделали компании «Ростелеком» и «Т2 Мобайл». Совместными усилиями мы смогли обеспечить сотовой связью и широкополосным интернетом в общей сложности 2100 человек.

Эта работа будет продолжена. По поручению Губернатора в регионе проведён комплексный аудит по каждому населённому пункту и подготовлен проект комплексной программы развития сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет в Омской области на 2021 – 2025 годы.

Ввод в эксплуатацию вышки сотовой связи в селе Петрово стал хорошим новогодним подарком для сельчан, считает глава района Артем Чуланов. Благодаря этому и школьникам станет легче учиться, и получать госуслуги будет проще, да и другие вопросы будут решаться оперативно.

- Учителя теперь могут предельно быстро связаться с любым ребёнком или родителем для решения любых, не только образовательных, вопросов, – вступила в разговор директор Петровской средней школы Надежда Хотинович. – Как руководитель я тоже могу оперативно, бывают же разные жизненные ситуации, связаться с работником. Сотовая связь даёт возможность не только обучать детей, но и самим педагогам дистанционно обучаться в Институте развития образования Омской области. В период пандемии такая возможность - большое подспорье. От себя, как жителя села, добавлю, что качественная связь очень облегчила оплату услуг ЖКХ, других услуг, перевод денег детям-студентам. Огромная благодарность за качественную связь и Интернет.

Александр Бурков поговори с заведующей ФАПом Венерой Хусаиновой. Кстати, в Петрово в скором времени будет построено новое здание пункта, который пока работает в приспособленном для этого здании бывшего детского сада. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация под строительство в селе современного фельдшерско-акушерского пункта.