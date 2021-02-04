За сутки в Омской области выявили 161 случай заражения коронавирусом

Цифры заболеваемости коронавирусом в регионе уже больше недели держатся примерно на одном уровне. Фото: архив "КП"

Областной минздрав опубликовал сводку по распространению коронавируса на четверг, 4 февраля. По данным ведомства, за минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 161 человека, 94 из них лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии эту опасную инфекцию выявили у 37 914 пациентов.

Выздоровели от ковида 25 250 местных жителей. Из них – 270 за последние сутки.

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 5 жителей нашего региона, и общее количество летальных случаев теперь составляет 1 101.

Распределение новых выявленных случаев заражения выглядит следующим образом:

- Омск – 91,

- Омский район – 16,

- Москаленский район – 8,

- Калачинский район – 7,

- Большереченский район – 6,

- Марьяновский район – 5,

- Исилькульский, Колосовский, Таврический, Тюкалинский районы, Кормиловский, Павлоградский, Полтавский районы – по 2,

- Азовский, Знаменский, Муромцевский, Называевский, Нововаршавский, Оконешниковский, Саргатский, Тевризский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.