За сутки в Омской области выявили 161 случай заражения коронавирусом

Цифры заболеваемости коронавирусом в регионе уже больше недели держатся примерно на одном уровне.
Фото: архив "КП"
Областной минздрав опубликовал сводку по распространению коронавируса на четверг, 4 февраля. По данным ведомства, за минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 161 человека, 94 из них лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии эту опасную инфекцию выявили у 37 914 пациентов.
Выздоровели от ковида 25 250 местных жителей. Из них – 270 за последние сутки.
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 5 жителей нашего региона, и общее количество летальных случаев теперь составляет 1 101.
Распределение новых выявленных случаев заражения выглядит следующим образом:
- Омск – 91,
- Омский район – 16,
- Москаленский район – 8,
- Калачинский район – 7,
- Большереченский район – 6,
- Марьяновский район – 5,
- Исилькульский, Колосовский, Таврический, Тюкалинский районы, Кормиловский, Павлоградский, Полтавский районы – по 2,
- Азовский, Знаменский, Муромцевский, Называевский, Нововаршавский, Оконешниковский, Саргатский, Тевризский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.