В мэрии омичам дали советы, как уберечься от падения сосулек

Из-за потепления на крышах зданий могут появляться опасные сосульки.
Фото: Василий Вахрин
На выходных через Омск будет проходить восточно-сибирский антициклон, который принесет аномальное потепление. Температура поднимется до +2 градусов и пойдет мокрый снег с дождем.
В департаменте общественной безопасности администрации Омска предупреждают, что оттепели становятся причинами многих опасных явлений, например, гололедицы, падения сосулек или схода снега с крыш зданий. Особенно важно обратить на это внимание жителям города. Чтобы обезопасить себя омичам рекомендуют соблюдать следующие правила поведения:
- не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега;
- при наличии ограждения обойти опасное место другим путем;
- увидев следы упавшего снега или ледяные осколки, обойти это место;
- услышав громкий голос сверху — как можно быстрее прижаться к стене;
- увидев скопление снега и сосулек на крыше здания — обратиться в управляющую организацию;
- не парковать автомобили вблизи от зданий, с крыш которых возможен сход снега.
Аномальное тепло продержится в Омске три дня, потом погода нормализуется и в регионе снова похолодает до средних февральских температурных значений.