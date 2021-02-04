В мэрии омичам дали советы, как уберечься от падения сосулек

Из-за потепления на крышах зданий могут появляться опасные сосульки. Фото: Василий Вахрин

На выходных через Омск будет проходить восточно-сибирский антициклон, который принесет аномальное потепление. Температура поднимется до +2 градусов и пойдет мокрый снег с дождем.

В департаменте общественной безопасности администрации Омска предупреждают, что оттепели становятся причинами многих опасных явлений, например, гололедицы, падения сосулек или схода снега с крыш зданий. Особенно важно обратить на это внимание жителям города. Чтобы обезопасить себя омичам рекомендуют соблюдать следующие правила поведения:

- не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега;

- при наличии ограждения обойти опасное место другим путем;

- увидев следы упавшего снега или ледяные осколки, обойти это место;

- услышав громкий голос сверху — как можно быстрее прижаться к стене;

- увидев скопление снега и сосулек на крыше здания — обратиться в управляющую организацию;

- не парковать автомобили вблизи от зданий, с крыш которых возможен сход снега.

Аномальное тепло продержится в Омске три дня, потом погода нормализуется и в регионе снова похолодает до средних февральских температурных значений.